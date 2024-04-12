На голову жительницы Кубани упал светофор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На голову жительницы Кубани упал светофор, сообщает KP.RU. Инцидент произошел на Сормовской улице в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал изданию, что сотрудники полиции уже проводят проверку по факту произошедшего.

Сотрудники полиции разбираются в инциденте на улице Сормовской. По окончании проверки будет принято законное решение, — сообщил Коноваленко.

В результате падения светофора 50-летняя женщина получила удар по голове. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезли в больницу. Во время обследования врачи установили, что серьезных травм женщина не получила. Ей назначили амбулаторное лечение. Тем временем на место происшествия прибыли рабочие, которые начали ремонтировать светофор.

Спасатели в городе Миассе ранее вызволили пожилую женщину из-под завала в квартире, забитой хламом под потолок. В экстренные службы обратились соседи пенсионерки, которые услышали ее крики о помощи. Поскольку сына, проживающего с женщиной в квартире, найти не удалось, сотрудникам пришлось вскрывать дверь в квартиру самостоятельно. Пенсионерку эвакуировали из квартиры и передали медикам.