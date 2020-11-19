Проекты Новосибирской области обсудили на форуме «Транспорт России»

https://static.news.ru/photo/5d31b4e4-2a70-11eb-8513-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Москве проходит международный форум «Транспорт России». В рамках мероприятия среди прочих тем обсуждалось развитие дорожной сети Новосибирской области.

Делегацию региона возглавляет губернатор Андрей Травников. Областной глава поговорил с заместителем министра транспорта России, руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком о продолжении реконструкции федеральной трассы «Иртыш» в границах Новосибирской агломерации, сообщает «МК в Новосибирске». Губернатор подчеркнул, что участок с 1422-го километра по 1442-й километр является единственным подъездным путём к грузовому терминалу международного аэропорта Толмачёво. Отрезок от Северного обхода Новосибирска до Толмачёвского кольца является приоритетным в программе реконструкции.

В настоящее время Росавтодор разрабатывает проектную документацию на реконструкцию автодороги на этом отрезке, который нужно довести до первой категории. Ожидается, что в проект включат строительство двухуровневых развязок и разделение движения потоков в разных направлениях.

Костюк и Травников также обсудили поручение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сократить сроки строительства четвёртого моста через Обь в областном центре. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2023 году до начала молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В ходе форума губернатор Новосибирской области совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в режиме телемоста открыли движение по одному из обновлённых участков трассы «Иртыш». По данным Росавтодора, это самый протяжённый участок в стране, покрытый цементобетоном.

Ранее из новосибирского аэропорта Толмачёво запустили прямой рейс в Стамбул, сообщал NEWS.ru. Полёты будут осуществляться два раза в неделю.