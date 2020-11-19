Проекты Новосибирской области обсудили на форуме «Транспорт России»

В Москве проходит международный форум «Транспорт России». В рамках мероприятия среди прочих тем обсуждалось развитие дорожной сети Новосибирской области.
Делегацию региона возглавляет губернатор Андрей Травников. Областной глава поговорил с заместителем министра транспорта России, руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком о продолжении реконструкции федеральной трассы «Иртыш» в границах Новосибирской агломерации,
В настоящее время Росавтодор разрабатывает проектную документацию на реконструкцию автодороги на этом отрезке, который нужно довести до первой категории. Ожидается, что в проект включат строительство двухуровневых развязок и разделение движения потоков в разных направлениях.
Костюк и Травников также обсудили поручение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сократить сроки строительства четвёртого моста через Обь в областном центре. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2023 году до начала молодёжного чемпионата мира по хоккею.
В ходе форума губернатор Новосибирской области совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в режиме телемоста открыли движение по одному из обновлённых участков трассы «Иртыш». По данным Росавтодора, это самый протяжённый участок в стране, покрытый цементобетоном.
Ранее из новосибирского аэропорта Толмачёво запустили прямой рейс в Стамбул, сообщал NEWS.ru. Полёты будут осуществляться два раза в неделю.