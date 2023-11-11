На ЕУСПб составили протоколы о работе с нежелательной организацией

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В Дзержинский районный суд Северной столицы переданы материалы административного дела против Европейского университета в Санкт-Петербурге, сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Против вуза составлено два протокола о сотрудничестве с нежелательной организацией — Центрально-Европейским университетом (CEU) в Австрии.

Сотрудничество с организацией, получившей статус «нежелательной», равно как и репосты ее материалов, влечет сначала протокол по статье 20.33 КоАП. Повторное нарушение по ней грозит уже уголовным делом.

Уточняется, что весной 2023 года прокуратура и Рособрнадзор начали проверку вуза «на экстремизм». В том числе в надзорных ведомствах запрашивали темы диссертаций факультетов антропологии, истории, социологии и политических наук.

По данным Telegram-канала «Ротонда», нарушением посчитали книги в библиотеке, изданные при поддержке иностранных институтов, деятельность которых в РФ считается нежелательной. В вузе отметили, что книги издали и приняли в библиотеку задолго до появления закона о нежелательных организациях, а затем хранили в «специальном закрытом фонде» и никому не выдавали. Университет готовит возражения для суда.

В октябре Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien. Надзорный орган назвал представителей структуры псевдоэкспертами, продвигающими идеи ненависти к России.