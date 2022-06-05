На Енисее перевернулась лодка с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 5 июня в Красноярском крае на Енисее перевернулась лодка, в которой находилось семь человек, включая троих детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону. В результате инцидента погибла женщина, еще один человек числится пропавшим без вести.

5 июня 2022 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Енисей в одном километре от села Усть-Пит Енисейского района Красноярского края опрокинулась лодка с четырьмя взрослыми пассажирами и тремя малолетними детьми. В результате погибла 31-летняя женщина, местонахождение 38-летнего мужчины остается неизвестным, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации Следственного комитета, в этот день семеро человек ехали на лодке из деревни Анциферово в село Усть-Пит. В какой-то момент мужчина, управлявший лодкой, потерял над ней контроль, в результате чего она опрокинулась. Очевидцы помогли спасти детей, двое пассажиров лодки самостоятельно вплавь добрались до берега.

Ведутся поиски пропавшего мужчины.

Ранее в Волгоградской области в городе Камышине на реке Волге перевернулся катер. В результате ЧП погиб один человек, четверо пассажиров пострадали, судьба 12-летнего ребёнка, находившегося на борту, неизвестна.