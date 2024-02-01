«На дорогах лежали разбросанные тела»: житель Белгорода об атаке 30 декабря Житель Белгорода рассказал об истерике у людей при атаке ВСУ 30 декабря

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Житель Белгорода Ярослав рассказал NEWS.ru, что при массированной атаке ВСУ по центру города 30 декабря у многих людей случилась истерика. По его словам, на улицах лежали разбросанные тела, многие пострадавшие скончались по пути в больницу.

Очень много людей погибло во время тех же прилетов, когда были взрывы, много людей скончались на месте. И еще, может быть, даже чуть больше во время того, как их везли в скорой, в операционных. Я сам 30-го числа находился как раз в центре. <...> На дорогах были сгоревшие машины, лежали тела разбросанные. Люди, возможно, находились прямо в самом эпицентре. Один снаряд упал рядом с остановкой, и несколько человек там остались на месте. Некоторых отбросило на дорогу, и тела еще не успели убрать. У многих случилась истерика, кто-то просто лежал, сидел на земле, не мог даже поверить в то, что это произошло, — рассказал белгородец.

По его словам, все началось очень неожиданно. Ярослав отметил, что полиция и военные оперативно сработали и перекрыли район поражения, чтобы обезопасить людей. Он также добавил, что было повреждено много зданий.

В результате обстрела ВСУ по Белгороду 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 человек пострадали. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на месте стихийного мемориала в Белгороде, который обустроили горожане, появится монумент в память о жертвах атаки.