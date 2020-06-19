Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани оперативники отдела экономической безопасности МВД задержали 39-летнего главу компании «Газтеплолюкс», пишет inkazan.ru . Следствие подозревает, что он был пособником в передаче взятки в 3,5 млн рублей представителям «Газпром трансгаз Казань». Деньги должны были ускорить процесс подключения к газу одного из местных тепличных комплексов.

Башкирия

В Башкирии полицейского уличили в продаже сведений об умерших ритуальному агентству. Как пишет mkset.ru , сотрудник отправлял сообщение директору компании, за что получал переводом от 500 до 1000 рублей.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде возбудили дело против таксиста из-за избиения женщины, пишет newsnn.ru . В начале марта автоледи не смогла разъехаться с такси, из-за чего произошел конфликт. Мужчин несколько раз ударил девушку по лицу и шее и уехал. После нескольких месяцев экспертизы в МВД согласились возбудить уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. При этом пострадавшая 1,5 месяца провела на лечение.

Удмуртия

В Удмуртии учителя-убийцу приговорили к 12 годам колонии, пишет udm-info.ru . В 2016 году он убил свою знакомую и забрал 90 тысяч рублей. Также он обвиняется в 7 эпизодах преступлений против половой свободы малолетних. Мужчина своей вины не признал.

Ростовская область

Рафаэль Акопян Рафаэль Акопян/vk.com

В Ростове долги за ЖКУ семейно-патриотического центра «Антей» могут начать списывать с пенсионной карты её руководителя — 78-летнего чемпиона ВС СССР по боксу Рафаэля Акопяна, пишет rostovgazeta.ru . Мужчина уже несколько лет судится с чиновниками и местным ЖКХ из-за долга в 178 тысяч рублей. В клубе бесплатно занимаются как взрослые, так и дети.

Приморье

Во Владивостоке очевидцы зафиксировали «пенную вечеринку» прямо на проезжей части, пишет vostokmedia.com . Из канализации несколько часов шла пенная вода, затопив дорогу белыми «облаками».

Омская область

Мать и отчим омского «мальчика на гречке» не смогли обжаловать приговор. Как пишет gorod55.ru , они заставляли сына часами стоять коленями на гречке за любые проступки. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако это не повлияло на судью. Теперь родители отправятся в тюрьму после вступления решения суда в силу.

Оренбургская область

В исправительных учреждениях Оренбургской области стало меньше осуждённых. Как пишет 56orb.ru , в изоляторах сейчас содержатся около 9 000 человек. В 2019 году их было больше на 5%, а 20 лет назад в тюрьмах области находилось вдвое больше людей.

Карелия

Скверы и парки Петрозаводска в этом году не обработали от клещей. Как сообщает karelinform.ru , подрядчик не приступил к работе, потому что у него не было для этого лицензии. Компании выписали штраф почти на 15 тысяч рублей.

Тюменская область

Уголовное дело против расстрелявшего сослуживцев тюменца Рамиля Шамсутдинова засекретили. Как сообщает nashgorod.ru , теперь за разглашение результатов психиатрической экспертизы Шамсутдинова может последовать наказание. Сторона защиты заявила, что засекречивание дела сильно ограничивает их работу.

Хабаровский край

Игорь Ишаев АГН «Москва»

Внук бывшего губернатора Хабаровского края устроил ДТП. Как сообщает transsibinfo.com , у Игоря Ишаева в крови обнаружили 0.738 промилле алкоголя при норме не более 0,3 промилле. При этом он был лишен прав за аварию, совершенную два года назад — тогда Ишаев вместе со своим другом влетел в фуру.

Ставропольский край

Ставропольские ученые нашли окаменелые останки древней черепахи в песчаном карьере. Как пишет newstracker.ru , черепаха хорошо сохранилась, так как попала в песок, который затем превратился в крупный песчаник. За восемь миллионов лет она полностью окаменела. Отмечается, что раньше на территории края находили лишь фрагменты.

Челябинская область

Депутат Заксобрания Челябинской области застрял в Тихом океане на своей яхте под названием «Челябинск». Как сообщает kursdela.biz , судно, на котором депутат поплыл в кругосветку, сломалось в Новой Каледонии и теперь ждет запасные части. Также ситуацию усложняет коронавирус, в связи с которым изменились правила получения островных виз.

ХМАО

В Югре начнут тестировать новый формат дистанционного обучения для детей коренных народов, сообщает muksun.fm . Известно, что этот проект направлен на детей дошкольного и начального общего образования. Детям уже предоставлены бесперебойный интернет, ноутбуки и планшеты.

Волгоградская область

Командующего парадом в Волгограде повезёт самодельный кабриолет, сообщает novostivolgograda.ru . Специально для победного шествия волгоградские военные на двух автомобилях марки «Волга» срезали крышу, усилили кузов и перекрасили в чёрный цвет. «Волги» не только конструктивно изменили, но и установили в них современные средства связи.

Свердловская область

На дне карьера под Нижним Тагилом теперь можно сыграть на фортепиано, сообщает tagilcity.ru . Дайверы опустили на дно карьера Хургада под Нижним Тагилом фортепиано. Для того чтобы опустить фортепиано на дно, его поместили на деревянную платформу. Один из дайверов сыграл на нем, пока конструкция не погрузилась в воду.

Ленинградская область

gov.spb.ru

Медсестру в Петербурге осудят за расстёгнутую молнию на костюме. Девушка нарушила правила во время визита губернатора и главы Роспотребнадзора, сообщает newia.ru . У медсестры не было защитных очков, молния на противочумном костюме была расстегнута, а капюшон снят. На медика завели административный протокол.

Хакасия

В Абакане нелегальные банкиры получили доход в 43 млн рублей, сообщает newkhakasiya.online . Преступники без госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, занялись незаконным бизнесом. Используя расчётные счета подконтрольных коммерческих организаций они проводили кассовое обслуживание тщательно отобранных клиентов за вознаграждение в размере 5% от суммы снятых денежных средств. Все операции производились в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

Новосибирская область