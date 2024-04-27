На депутата Вишневского завели дело Депутат Вишневский стал фигурантом дела о работе в нежелательной организации

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал фигурантом административного дела, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Мужчине вменяют участие в нежелательной организации.

Сегодня стало известно, что в отношении депутата Бориса Вишневского, ранее признанного иностранным агентом, возбуждено административное дело. Речь идет о статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации. — NEWS.ru), — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что Вишневский подозревается в участии в деятельности движения «Голос» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он отметил, что депутат несколько часов давал объяснения в прокуратуре в связи с возбужденным в отношении него административным производством, после чего уехал из страны.

Ранее Вишневского включили в реестр иноагентов. В релизе Минюста пояснили, что он общался со СМИ-иноагентами, а также высказывался против специальной военной операции на Украине. Сам Вишневский заявил, что будет обжаловать данный статус. Решение ведомства он назвал незаконным и неправомерным.

До этого суд отправил в СИЗО бывшего педиатра московской поликлиники Надежду Буянову в рамках дела о фейках о ВС России. По версии следствия, женщина на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.