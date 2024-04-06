На прорванной дамбе в Орске нашли два повреждения

Фото: Главное управление МЧС России по Оренбургской области

В Орске Оренбургской области на прорванной дамбе, расположенной в черте города, обнаружены два повреждения, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на слова мэра Василия Козупицы. По его данным, сейчас бригады и техника восстанавливают объект.

Градоначальник подчеркнул, что эвакуацию населения нужно проводить максимально оперативно, поскольку вода может прибывать стремительно. Спасатели вместе с представителями властей выносят на руках маломобильных и пожилых граждан. Кадры эвакуации опубликованы в Telegram-канале МЧС России.

В региональном МЧС информируют, что для перемещенных жителей подготовлены 12 пунктов временного размещения. В них уже находятся около 40 человек, включая 17 детей. Большинство жителей Орска предпочитают направляться к родственникам или знакомым.

Специалисты делают все возможное, чтобы укрепить дамбу. Порыв устраняется фронтальными погрузчиками, большегрузы завозят землю. Всего работают 33 большегруза и пять фронтальных погрузчиков, ведется непрерывная работа, — сказано в заявлении.

После прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек, сообщали в администрации города. На местах работают представители властей и группа из 50 спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организовано питание и спальные места, им помогают свыше 200 сотрудников полиции.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее обратился к жителям пригородных поселков, оказавшихся в зонах возможного подтопления. Он подчеркнул, что ситуация критическая. По его данным, за сутки уровень воды в реке Урал поднялся на 91 см и достиг 778 см. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков, добавил мэр.