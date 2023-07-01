Житель Хабаровского края вырастил почти три тысячи кустов конопли SHOT: жителя Хабаровского края задержали за выращивание почти трех тысяч кустов конопли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Хабаровского края вырастил у своего отца на даче 2886 кустов конопли, сообщает Telegram-канал SHOT. Экспертиза доказала, что растение действительно содержит наркотические вещества. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), подозреваемому грозит до восьми лет колонии.

По данным SHOT, большая плантация марихуаны была обнаружена на дачном участке в поселке Маго Николаевского района Хабаровского края. По версии следствия, запрещенное растение выращивал на даче у своего отца 37-летний местный житель. Вся найденная марихуана была изъята.

Ранее сообщалось, что двое жителей Волосовского района Ленинградской области вырастили в деревенском доме 233 куста конопли. По данным МВВД, плантация располагалась в деревне Черное. В доме оперативники обнаружили почти 6 кг уже готового растительного наркотика, оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочные материалы. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере).

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.