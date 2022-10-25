На Дальнем Востоке полностью прекратился товарооборот с КНДР Глава таможни региона Ладыгин: товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью остановлен

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Товарооборот с Северной Кореей через таможни Дальнего Востока полностью остановлен. Об этом сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, его слова приводит РИА Новости. Предположительно, он может возобновиться с открытием железнодорожного сообщения.

Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали, — сообщил Ладыгин.

Он также добавил, что в случае открытия границ должен проясниться вопрос, какие товары будут востребованы в КНДР. Однако на сегодняшний день полной ясности нет.

По данным на октябрь 2021 года, внешнеторговый оборот с КНДР через дальневосточные таможни снизился в 300 раз. Он составлял 20 тонн, при этом за аналогичный период 2020 года объем находился на уровне 5,8 тысячи тонн. Экспортные поставки отсутствовали. Из Северной Кореи ввозились товары из категорий органических химических соединений (99,2%), а также машины, механизмы и их части (0,8%).

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль заявлял, что в сентябре предполагалось открыть границу между двумя государствами, в связи с чем должен был возобновиться и товарооборот. Однако позже стало известно, что Северная Корея переносит сроки открытия железнодорожного сообщения с Россией в пункте пропуска Хасан — Туманган.

ВЭФ-2022 проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В нем приняли участие более семи тысяч человек, в том числе политики, предприниматели, журналисты и представители иностранных государств.

Всего на форуме состоялась 71 сессия, спикерами выступили более 530 человек. Самой многочисленной иностранной делегацией на ВЭФ стала китайская — 205 человек.

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием Путина, в ходе которой он ответил на вопросы о российской экономике и о перспективах развития различных ее отраслей.