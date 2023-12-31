На Дальнем Востоке отменили новогодние салюты из-за трагедии в Белгороде

Фото: Администрация Владивостока

Несколько дальневосточных городов отказались от праздничных фейерверков на Новый год в свете атаки ВСУ на Белгород. Так, мэр Владивостока Константин Шестаков в своем Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших и пострадавших мирных граждан при атаке ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Белгорода. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной, — написал градоначальник.

Аналогичное решение озвучил мэр Благовещенска Олег Имамеев. В Telegram-канале он сообщил, что на фоне произошедшего в Белгороде запуск праздничных салютов будет неуместным. Также глава Магадана Юрий Гришан сообщил, что в городе не будет салютов, и призвал сограждан отказаться от запуска фейерверков в частном порядке.

Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади. Думаю, что меня должны поддержать и те, кто планировал запускать собственные салюты, — написал Гришан.

До этого мэр Константин Брызгин сообщил, что новогодние фейерверки отменены в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Палане из-за событий в Белгороде. При этом он добавил, что власти не станут лишать людей новогодней программы. В частности, ночью на площади будет транслироваться поздравление от воинов с передовой.

Кроме того, все массовые праздничные мероприятия отменили в приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила администрация района. Местных жителей призвали отнестись с пониманием к принятому решению.

Также праздничные салюты отменили в Саратовской, Вологодской, Пензенской, Тульской, Новгородской, Калининградской, Ярославской, Орловской, Курганской, Рязанской и Мурманской областях, в Москве, Балашихе, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Краснодаре, Новосибирске, Омске, Архангельске, Липецке, ХМАО и ЯНАО, Якутии, Ингушетии, Коми, Кабардино-Балкарии и Башкирии.