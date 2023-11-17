На Чукотке нашли россиянку, которая неделю блуждала по тундре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели обнаружили жительницу села Нешкан, которая 10 ноября потерялась в тундре, сообщила пресс-служба районной администрации. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, она чувствует себя хорошо.

Эвакуированную сегодня женщину доставили в Нешкан с общим переохлаждением, ей оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули власти, группа из пяти человек из оленеводческой бригады «Заполярье» ранее на двух снегоходах выдвинулась в Нешкан. Во время поездки одно из транспортных средств утонуло, второму удалось добраться до населенного пункта. Один из потерявшихся позднее добрался до села и рассказал о местоположении оставшейся в тундре женщины.

Ранее двое жителей Камчатского края пытались добраться на снегоходе из Каменского в село Оклан, после чего бесследно пропали. Позднее спасателям удалось обнаружить пропавших мужчин. Как выяснилось, у них сломалось транспортное средство.