На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании

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Почти 6,6 тысячи человек эвакуировали после сообщений о минировании всех школ и судов на Чукотке, сообщается на сайте регионального правительства. Были проверены 62 учреждения, взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Массовые эвакуации прошли сегодня, 13 января, в Чукотском автономном округе. Причиной стали анонимные сообщения о минировании всех школ и судов Чукотского автономного округа. <...> Оперативно были эвакуированы 6573 человека. Для эвакуации было задействовано 77 сотрудников УМВД, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в несколько судов Подмосковья поступили сообщения об угрозе применения фекальной бомбы. Механизм работы такой бомбы пранкеры описывать не стали. Из-за сообщений о минировании работников судов эвакуировать не стали. Сотрудники службы безопасности обошли здания судов по периметру, по итогам проверки мины найдены не были.

До этого стало известно про сообщения о минировании всех московских торговых центров. Предварительно, угроза исходила с территории Украины. Оперативники провели проверку некоторых центров, об эвакуации посетителей ТЦ не сообщалось.