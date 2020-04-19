Журналистов в Челябинске не пустили в храм во время службы

https://static.news.ru/photo/90723a6c-8247-11ea-9198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Журналисты 31 канала в Челябинске 18 апреля пытались попасть в Свято-Симеоновский кафедральный собор, однако столкнулись с непредвиденными трудностями — сотрудников СМИ не пустили в храм, внутри которого происходило богослужение. По оценкам корреспондентов, в церкви находилось примерно 100 человек.

Сначала журналисты пытались проникнуть на территорию собора на протяжении 30 минут. В итоге они смогли сделать это в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Далее корреспонденты 31 канала попробовали пройти в храм, однако туда их не пустили. На входе встретил протоиерей, который сказал, что именно у этих журналистов нет аккредитации. Служитель церкви подчеркнул, что пусть «они там делают, что хотят, а у нас им делать нечего».

После этого журналисты спросили полицейских, что происходит и почему их не пускают внутрь.

Сейчас служба идёт, а вы просто заходите и снимаете на камеру. Это неэтично, — ответили правоохранители.

Видеозапись инцидента позднее была обнародована на YouTube.

Как ранее передавалNEWS.ru, журналисты омского портала БК55 отправились снимать сюжет о праздничной литургии в Знаменской церкви. Однако служители храма и прихожане не разделили их намерений. Они напали на сотрудников СМИ с нецензурной бранью.