На бывшем заводе Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области на парковках завода Volkswagen, остановившего работу в РФ, обнаружены тысячи автомобилей, сообщает Autonews. По информации издания, иномарки немецких, японских и китайских брендов стоят на площадках, занесенные снегом.

Как пишет издание, модельный ряд представлен продающимися в Китае Volkswagen Tyron, разработанными для рынка КНР Audi Q6, кроссоверами Toyota RAV4, электромобилями Avatr 11, минивэнами GAC M8, а также кроссоверами Chery Tiggo.

Автозавод Volkswagen в Калужской области обещают перезапустить в первой половине 2024 года, отмечает издание. Это одно из крупнейших сборочных предприятий на территории России, его производственные мощности оцениваются в 225 тысяч иномарок в год. Завод включает в себя сварочную и сборочную линии, штамповочный цех и площадку по производству бензиновых моторов для Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр посоветовал россиянам не покупать списанные служебные иномарки различных ведомств. По словам эксперта, такие автомобили активно эксплуатировались и имеют большой пробег. Сегодня машины из ведомственных автопарков распродаются на открытых торгах после решения заменить их на авто российского производства.