Telegram-канал SHOT сообщает, что в Брянской области на границе поймали россиянина, который собирался вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК) для помощи ВСУ. По данным канала, с собой он вез нож, резиновую лодку и 120 тысяч рублей. Минобороны информацию не комментировало.



SHOT пишет, что, по словам 23-летнего жителя Новошахтинска, украинский куратор дал указание покинуть Россию и добраться до Украины через несколько стран, однако молодой человек решил сократить маршрут и поехал через Брянскую область. Кроме того, сообщает канал, на допросе парень заявил, что перед Новым годом якобы поджег комиссариат в знак поддержки ВСУ. По данным SHOT, никаких поджогов в то время зафиксировано не было.



Канал сообщает, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы.