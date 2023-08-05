На борту атакованного ВСУ в Керченском проливе танкера находятся 11 человек

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На борту российского гражданского танкера SIG, который подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в настоящее время находятся 11 человек, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска. В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

11 человек. Пострадавших нет. С судна их не снимали, — сказал собеседник агентства.

В МСКЦ Новороссийска также добавили, что танкер шел под российским флагом. Группа спасателей из Новороссийска уже выдвинулась в район Керченского пролива на помощь экипажу поврежденного судна, сообщил источник в Морском спасательном подцентре Тамани.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва погибших нет. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста. Минобороны РФ информацию не комментировало.