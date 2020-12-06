Жители Петербурга получили ожоги после прорыва трубы в доме

Трубу с горячей водой прорвало на первом этаже девятиэтажки в Санкт-Петербурге. В результате ЧП два человека получили ожоги средней степени тяжести.
Их доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Пострадали 56-летний мужчина и 81-летняя женщина,
ЧП произошло в доме 4 по улице Будапештской. Сотрудники МЧС перекрыли стояк в подвале, чтобы прекратить подачу воды.
В администрации Фрунзенского района объяснили произошедшее незаконными врезками в стояк. Сейчас девять квартир не получают горячую воду. Жизни пострадавших ничего не угрожает, медики собираются отпустить их домой.
Как писал NEWS.ru, на территории подмосковного Дзержинского 12 ноября, произошла похожая коммунальная авария. В центре города прорвало трубу, из которой хлынул кипяток. Несколько человек получили повреждения.