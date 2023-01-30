На базе компании-банкрота в Петербурге могут открыть производство БПЛА Здание «Юлмарта» в Петербурге арендовал производитель дронов СТЦ

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На базе торгово-логистического комплекса обанкротившейся компании «Юлмарт» могут открыть производство беспилотников, пишет «Коммерсант». По данным газеты, здание бывшего онлайн-ритейлера на продолжительный срок арендовал петербургский «Специальный технологический центр» (СТЦ), который производит дроны. Эксперты издания считают, что планы компании по развитию бизнеса совпадают с интересом Минобороны в изготовлении подобной техники.

По данным Росреестра, СТЦ арендовал комплекс «Юлмарта» на семь лет. Площадь здания составляет 25,1 тысячу квадратных метров. На сайте центра в разделе «Наша продукция» значится беспилотник «Орлан», предназначенный для «наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности». Стоимость таких летательных аппаратов оценивается в $87–120 тысяч.

Выручка СТЦ в 2020 году составила 11,7 млрд рублей. Согласно информации из базы данных «СПАРК-Интерфакс», в числе крупных заказчиков центра числятся МЧС, Росгвардия а также региональные управления МВД.

Как сообщает источник «Коммерсанта», СТЦ арендовал здание целиком и будет использовать его под производство беспилотных летательных средств.

Основатель сервиса для сертификации беспилотников RunAvia Андрей Патраков отметил, что для серийного выпуска корпусов БПЛА и готовой продукции по 1 тысяче экземпляров в год потребуется не менее 3 млрд рублей. Аренда всего комплекса «Юлмарта» может обойтись владельцам СТЦ в размере 15 млн рублей в месяц, сообщил глава отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка.

В здание комплекса «Юлмарта» входит складская часть, офисы и подсобка, что действительно позволяет организовать сборочное производство, сообщил руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что предприятия госкорпорации в настоящее время создают разведывательно-ударные коптеры для нужд специальной военной операции. Они смогут наносить удары по противнику в составе роя. По его словам, компания готова поставлять беспилотные летательные аппараты в соответствии с потребностями Минобороны.