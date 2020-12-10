На Байкале снова произошло землетрясение

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Второе за сутки землетрясение произошло на Байкале. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла.

Как сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, вечернее землетрясение зафиксировано в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск). Эпицентр также находился в Кабанском районе Бурятии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за первого землетрясения не менее 18 зданий школ в Иркутске получили повреждения. В них появились трещины на стенах и посыпалась штукатурка. Тогда экстренные службы начали проверять мосты, путепроводы и котельные на предмет целостности.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Бурятии и Иркутской области утром 10 декабря. Толчки ощущались в Иркутске, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах, а также в Улан-Удэ, писал NEWS.ru.