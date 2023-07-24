На Байкале пропала лодка с мужчиной и ребенком На Байкале в районе бухты Песчаной пропала лодка с мужчиной и его десятилетним сыном

Фото: Martina Katz/imagebroker.com/Global Look Press

На Байкале неподалеку от Иркутска в ночь на 24 июля пропала лодка с людьми, сообщает «Пятый канал». Уточняется, что в лодке, следовавшей в бухту Песчаная, находились мужчина и его десятилетний сын. Спасатели и полиция ведут поиски пропавших.

Издание пишет, что об инциденте спасателям сообщил знакомый пропавших, который вместе с ними на второй лодке выплыл из поселка Большое Голоустное в бухту Песчаная. Во время ночного путешествия мужчина потерял другую лодку из вида из-за тумана. Путь был известен и ему, и его другу, поэтому мужчина решил, что они встретятся в месте назначения. Однако по прибытии в бухту Песчаная он никого не обнаружил.

Мужчина немедленно обратился к спасателям и позвонил в полицию, сообщает издание. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда обследовали акваторию озера по предполагаемому маршруту лодки, но ничего не обнаружили. На берегу Байкала была найдена палатка красного цвета, однако пока неизвестно, принадлежит ли она пропавшим.

Уточняется, что на Байкале сейчас сложные погодные условия — высокая волна и туман, однако поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее в Иркутской области в результате сильного шторма на Байкале пропал мужчина. 5 июля двое туристов отправились кататься на лодках на север Байкала, где их накрыл сильный дождь и шторм.