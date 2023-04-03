На Байкале произошло мощное землетрясение На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,7

Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На озере Байкал, вблизи населенного пункта Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщило в Telegram региональное управление МЧС России. По данным ведомства, в Иркутске толчки были менее заметными, землетрясение ощущалось на 3-4 балла.

В 15:04 (10:04 мск) в Иркутской области зарегистрировано землетрясение. Класс 12.3, эпицентр примерно в середине оз. Байкал, около 20 км к югу от села Еланцы. В эпицентре 6,4 балла. Магнитуда 4,7. В Иркутске ощущалось 3-4 балла, — сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений в результате толчков нет.

Также 3 апреля недалеко от побережья Камчатки произошло пять новых землетрясений магнитудой от 3,6 до 4,6. По данным специалистов из регионального филиала единой геофизической службы РАН, самый мощный толчок произошел в 03:09 (18:09 2 апреля мск). Он же был и самым близким к суше — землетрясение произошло в 42 км от Петропавловска-Камчатского.

1 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземный толчок был в акватории Кроноцкого залива. Эпицентр находился в 136 километрах от села Мильково, очаг залегал на глубине 93 километров.

14 марта у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок был в акватории Тихого океана, очаг залегал в 194 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 15 километров.