На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,7 На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,7, толчки ощущались в Иркутске

Фото: 41.mchs.gov.ru

В акватории озера Байкал в районе поселка Большое Голоустное в Иркутской области произошло землетрясение. Это случилось ов вторник, 30 августа. Магнитуда землетрясения составила 3,7. Толчки силой до трех баллов ощущались в Иркутске и ближайших к нему районах. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Землетрясение произошло в 08:34 по местному времени (03:34 по Москве). Эпицентр находился в 16 километрах от населенного пункта Большое Голоустное, озеро Байкал.

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,7, толчки ощутили в Иркутске, — говорится в сообщении МЧС.

Также там дополнили, что объекты инфраструктуры в регионе работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 125 километрах от посёлка Усть-Камчатск. В отдельных районах поселка ощущались подземные толчки силой до трёх баллов.

Кроме того, в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, очаг природного бедствия находился на глубине 5 км.