В акватории озера Байкал в районе поселка Большое Голоустное в Иркутской области произошло землетрясение. Это случилось ов вторник, 30 августа. Магнитуда землетрясения составила 3,7. Толчки силой до трех баллов ощущались в Иркутске и ближайших к нему районах. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Землетрясение произошло в 08:34 по местному времени (03:34 по Москве). Эпицентр находился в 16 километрах от населенного пункта Большое Голоустное, озеро Байкал.
На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,7, толчки ощутили в Иркутске, — говорится в сообщении МЧС.
Также там дополнили, что объекты инфраструктуры в регионе работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 125 километрах от посёлка Усть-Камчатск. В отдельных районах поселка ощущались подземные толчки силой до трёх баллов.
Кроме того, в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, очаг природного бедствия находился на глубине 5 км.