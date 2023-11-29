На Байкале нашли пропавших три дня назад рыбаков Глава поселка Кривогорницына: четверых пропавших на Байкале рыбаков нашли живыми

Фото: t.me/mchs_official

Поиски пропавших 26 ноября на Байкале четверых рыбаков завершились успешно, они живы, заявила глава поселка Усть-Баргузин в Бурятии Светлана Кривогорницына, передает ТАСС. По ее словам, мужчины попали на катере в шторм.

Их нашли. <...> Состояние удовлетворительное, они добираются сейчас до поселка. <...> Они все живы, — сказала Кривогорницына.

Отмечается, что четверо жителей поселка отправились на катере на рыбалку. При этом на озере уже стояла непогода. В результате, у судна заглох мотор, оно обледенело и стало неуправляемым.

11 ноября на реке Кичера у местности Пьяный Ключ в Бурятии утонули двое мужчин в возрасте 46 и 70 лет. Местное управление МЧС подтвердило факт гибели людей. Под мужчинами во время рыбалки треснул лед. Спасатели обнаружили на берегу автомобиль и вещи, а в полынье тонкого льда — тела мужчин. В МЧС тогда напомнили гражданам, что лучше не выходить на лед рек в местах с сильным течением. Также лучше не делать этого в условиях тумана, дождя или снегопада.

Ранее в Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед на реке Индигирке в Оймяконском районе. Тела пропавших найти не удалось. Мужчинам было от 39 до 67 лет.

Ранее паром, на котором находились 50 пассажиров и три члена экипажа, сел на мель на реке Лене в Якутии. Никто из пассажиров не пострадал. Для снятия с мели парома пришлось задействовать буксир.