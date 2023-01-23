На Байкале из-за морозов образовалась широкая трещина

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

На льду Байкала в Баргузинском заповеднике Бурятии образовалась трещина шириной три метра, рассказал участковый государственный инспектор Юрий Гороховский. По словам инспектора, лед разорвало вблизи полевой базы Давша, сейчас морозы достигают минус 40 градусов и при усилении морозов трещина продолжит расширяться, пишет «МК в Бурятии».

Бодрящее утро в Давше! В рассветном солнце алеет Байкальский хребет на западном берегу. Мороз жмёт за −40 °С, и это, видимо, не предел, — поделился специалист.

Гороховский объяснил, что часть льда от трещины возле берега не двигается, а морская постоянно смещается. По его словам, образовавшийся в трещине тонкий лед при сжатии разламывается, а при растяжении открывает узкую полоску воды посередине.

Инспектор напомнил рыбакам и путешественникам об опасности из-за ледовой обстановки на Байкале. Он попросил в целях безопасности не нарушать границы заповедника. Он добавил, что в ближайшее время морская граница Байкала в районе заповедника будет обозначена информационными табличками.

16 января на Байкале мужчина на снегоходе провалился под лед озера. Спасатели обнаружили снегоход на глубине восьми метров, следом было найдено и тело погибшего. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что причиной трагедии могло стать игнорирование мер безопасности при выезде на лед.