На Артемовском направлении ВСУ пытаются наступать малыми группами РИА Новости: на Артемовском направлении ВСУ пытаются наступать малыми группами

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении в ДНР. С этой целью они под Соледаром атакуют группами численностью до одного взвода, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения 200-й бригады российской группировки «Юг».

Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия [хотят] рассеять, но у них это не получается, — рассказал танкист.

Он уточнил, что мелкие группы ВСУ передвигаются максимум на одном танке и двух БМП. Пока у них ничего не получается в наступлении — различные российские подразделения на данном участке действуют слаженно.

По словам командира танкового подразделения, взаимосвязь сил РФ под Соледаром «присутствует в наилучшем виде». Ствольная артиллерия одного подразделения наведена по одной цели, второго — наведена по другой, в независимости от того, кто в настоящий момент работает на передовой — десантники или мобилизованные полки.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские подразделения отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Огнем артиллерии противник был остановлен в районе Макаровки, уточнил он.