На Артемовском направлении сбили ударный вертолет ВСУ

Фото: МО РФ

Зрк Бук-М2

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» группировки войск «Юг» российской армии сбил ударный вертолет украинских войск на Артемовском направлении, сообщил РИА Новости командир дивизиона зенитной батареи с позывным Тихий. По словам военнослужащего, около 10 километров они сопровождали цель, находившуюся на высоте в 500–600 метров, после чего уничтожили, как только она вошла в зону поражения.

Дали нам указание с командного пункта об обнаружении вражеского транспортного средства. Высота ее была где-то 500–600 метров... Мы спокойно «взяли» ее, сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили, — заявил Тихий.

Командир дивизиона добавил, что охота за украинским вертолетом велась уже давно, на него устроили засаду. Как отметил Тихий, техника летела на «обвесах» и была сбита примерно в семи-восьми километрах от линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать объекты на территории России c применением реактивного БПЛА самолетного типа. Как уточнили в ведомстве, дрон сбили в небе над Крымом.