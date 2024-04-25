На американские Abrams открыли охоту: новости СВО на утро 25 апреля

Фото: МО РФ

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» уничтожил основной американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что операторы беспилотного летательного аппарата Zala вели воздушную разведку, выискивая бронетехнику ВСУ. Когда они заметили машину производства США, то выбрали подходящее время и нанесли удар.

Это была долгая и кропотливая работа, заметил представитель МО. Он добавил, что для удара требовались хорошие метеоусловия.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 24 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Су-25 поддержали группировку «Юг», уничтожив «опорник» ВСУ

Штурмовики Су-25 успешно поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках поддержки российской группировки войск «Юг», передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами.

После выполнения боевой задачи экипажи штурмовиков совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все намеченные цели были успешно поражены, отметили в оборонном ведомстве.

Фото: МО РФ

Стало известно число уничтоженных и раненных на Украине французских наемников

Около 75 французских наемников были уничтожены, ранены или вернулись на родину с начала спецоперации на Украине, заявил экс-сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини. По его словам, это число бойцов, которые идентифицированы точно или под псевдонимами.

В перечень французов попали двое мужчин, которых Париж назвал «волонтерами», обратил внимание собеседник издания. Однако Чинкуини уверен, что это были государственные агенты.

В США больше не верят в успех ВСУ

Представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются в возможности Украины добиться успехов на поле боя даже с новой помощью от Вашингтона, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Они уточнили, что в Вашингтоне «задаются вопросами касательно тактики и приоритетов Украины, особенно после провала киевского контрнаступления».

США перечеркнули шансы на урегулирование конфликта

Одобрение президентом США Джо Байденом пакета законов о военной помощи Киеву перечеркнуло шансы на мирное урегулирование украинского конфликта, написал в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, решение Белого дома «обрекает на гибель» тысячи мирных граждан.

Подписание законопроекта равнозначно соучастию Вашингтона в военных преступлениях Украины, обратил внимание депутат. В то же время новые поставки оружия не помогут украинским военным в зоне спецоперации, констатировал он.

Байден тайно распорядился передать ВСУ ракеты ATACMS

Президент США Джо Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, они были поставлены в марте.

Ранее журналист Politico Александр Уорд рассказал, что США в марте 2024 года тайно поставили Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он уточнил, что ВСУ уже дважды применили полученное вооружение против России.

В Киеве возмутились словами Кулебы об украинских военных

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба фактически объявил предателями всех военнообязанных, проживающих за рубежом, пишет издание «Страна.ua». Автор материала уточнил, что решение украинского ведомства прекратить оказывать консульские услуги военнообязанным до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации носит во многом символический характер: оно демонстрирует жесткость, с которой будут решаться все подобные вопросы.

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