На Алтае задержали женщину, которая сожгла своего любовника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Алтае взяли под стражу женщину, которая сожгла собственного любовника, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва». После задержания она призналась, что просто решила избавиться от сильно надоевших ей и бессмысленных отношений. Женщина не нашла ничего лучше, чем сжечь мужчину в его же автомобиле.

Инцидент произошел в районе села Сросты Егорьевского района. Женщина разработала план расправы и позвонила своему возлюбленному, якобы просто ради встречи. Он не ощутил подвоха и приехал на условленное место.

Женщина села к любовнику в машину и сковала его руки наручниками. После этого она подожгла транспортное средство и скрылась с места преступления. Шансов выжить у мужчины не было.

Ранее в Красноярске задержали женщину, которая спрятала тело убитого любовника в холодильнике. Кровавый инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 марта. 39-летняя женщина и её 27-летний сожитель распивали спиртное. Между ними произошёл конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла оппоненту смертельный удар ножом в область груди. Спустя 8 дней, чтобы скрыть труп, женщина расчленила тело, расфасовала по пакетам и убрала в холодильник. После этого она взывала грузовое такси и попросила отвезти холодильник в другой район города.