На Алтае здоровая девочка умерла на 20-й день после рождения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Алтайского края начал внутреннюю проверку в Центральной районной больнице Славгорода, где здоровая девочка умерла на 20-й день после рождения, сообщает aif.ru. Мать рассказала, что привезла девочку в больницу с температурой 8 апреля, но уже 9 апреля ребенок умер от остановки сердца.

В больнице температура не спадала, и дочь отказывалась кушать, при этом с шести до десяти вечера мы лежали без диагноза и лечения. Анализы крови были при этом хорошие, только билирубин повышен. Только поздно вечером, увидев, что дочка стала совсем вялой, врачи зашевелились и отнесли ее в реанимацию. В час ночи мне сообщили, что ребенок на ИВЛ, а в восемь утра сказали, что у Даши останавливалось сердце и ее реанимировали, — рассказала мать девочки.

Женщина обратилась к Следственному комитету, где упрекнула врачей в том, что они не смогли вовремя установить диагноз и не стали использовать санитарную авиацию, чтобы доставить дочь в стационар регионального медцентра. Главный врач Славгородской больницы Дмитрий Григорович настаивает, что заранее обвинять не стоит.

До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь малыша. Мы сами заинтересованы выяснить обстоятельства гибели, — сказал медик.

Ранее сообщалось, что в Бурятии скончался трехлетний ребенок, получивший тяжелое поражение печени при самостоятельном лечении родителями ОРВИ. Ранее сообщалось, что малыша несколько дней лечили парацетамолом.