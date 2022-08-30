На Алтае врачи испортили медкарту пенсионерки матерным словом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алтайском крае сотрудники районной больницы написали в медицинской карте пенсионерки матерное слово ******* (надоела), пишет Telegram-канал Mash Siberia. Женщина по несколько раз в неделю вызывала скорую помощь на дом.

Случай произошел в селе Волчиха. 90-летняя местная жительница страдает от бронхиальной астмы и гипертонии, вследствие чего ей приходится вызывать карету скорой помощи не менее двух раз в неделю. Однажды ее дочь пришла в Волчихинскую районную больницу за рецептом на лекарства для матери. Она обнаружила, что медицинская карта исписана розовым маркером, а на одной из страниц ругательство.

Дежурный врач заявил, что непричастен к выходке. Виновника обнаружить не удалось.

Ранее в городе Миассе Челябинской области диспетчер скорой помощи отказалась направлять бригаду к ребенку с приступом аллергии. Вызвавшей врачей соседке она объяснила это тем, что медики не могут осматривать детей без письменного согласия родителей. Мальчик не смог дозвониться до родителей на работе, и женщина сама вызвала скорую. Диспетчер сначала попросила ее дождаться бригады, а некоторое время спустя перезвонила и сказала об отмене.