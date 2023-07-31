На Алтае семь человек пострадали и один погиб в ДТП с грузовиком

Фото: t.me/mchs_04

В Чемальском районе Республики Алтай грузовой автомобиль HINO столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz, семь человек пострадали, сообщает региональное управление МЧС в Telegram. Еще один человек скончался по пути в республиканскую больницу. В автобусе в момент ДТП находились 20 человек, включая двоих детей, один из которых пострадал.

В 10:06 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Чемальском районе в 3 км от села Чемал. Произошло столкновение грузового автомобиля «Асенизатор» HINO с микроавтобусом «Мерседес-Бенс Спринтер», в результате чего получили травмы семь человек (из них один ребенок), один человек скончался по пути в Чемальскую РБ, — сообщили в МЧС.

На место аварии прибыли две пожарные машины. Возгорания не произошло, поскольку у автомобилей вовремя отключили аккумуляторы.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших при столкновении автомобиля и автобуса в Нижегородской области. Среди пострадавших оказался один ребенок. ДТП произошло в Балахнинском муниципальном округе недалеко от поворота на Дзержинск, столкнулись легковой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Заволжье — Дзержинск. Пострадавшие, в том числе водитель автобуса, были направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, спасателям пришлось деблокировать водителя легкового автомобиля.