На Алтае рухнул параплан Прокуратура сообщила о падении параплана в Республике Алтай

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В Республике Алтай вблизи села Курай рухнул параплан, сообщает в Telegram пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По информации ведомства, там проводились спортивные мероприятия. О состоянии парапланериста информации нет. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Сегодня около 15 часов (11:00 мск) в ходе спортивных мероприятий вблизи села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло падение параплана. Горно-Алтайской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что двое человек погибли в результате падения мотопараплана в Гатчине Ленинградской области. В прокуратуре добавили, что организована проверка для установления обстоятельств трагедии. Падение летального аппарата произошло 23 мая примерно в 21:00 мск.

До этого в Татарстане разбился 54-летний водитель мотопараплана, сообщает Telegram-канал Baza. На опубликованных кадрах видно, как летательный аппарат внезапно накренился, из-за чего мужчина упал на землю и погиб.