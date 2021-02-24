На Алтае подсудимый съел явку с повинной, чтобы избежать наказания

https://static.news.ru/photo/3e7da7de-7696-11eb-9f01-96000091f725_660.jpg Фото: buryatia.sledcom.ru

Житель Алтая, стремясь избежать наказания по уголовному делу, съел протокол явки с повинной во время судебного процесса. Однако он всё равно был осуждён, а из-за уничтожения документа срок лишения свободы может возрасти.

Инцидент произошёл в Турочакском районном суде. Подсудимый, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности, во время ознакомления с материалами уголовного дела разорвал протокол с признательными показаниями и съел. Суду это не помешало приговорить мужчину к пяти годам и одном месяцу колонии общего режима. Вердикт был вынесен на основании собранных следствием доказательств.

По факту уничтожения документа в отношении мужчины было возбуждено новое уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность суда с целью воспрепятствовать правосудию (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Расследование уже завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, рассказали РИА Новости в следуправлении СКР по Алтайскому краю.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлёв, арестованный по обвинению в получении взятки, съел при задержании бумагу, на которой были написаны цифры. По данным следствия, Журавлёв получил от предпринимателя 160 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.