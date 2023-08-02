На Алтае пилот рухнувшего в горах параплана выжил

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На Алтае пилот рухнувшего в горах параплана выжил и благополучно дождался врачей и спасателей в горах, сообщил «Газете.Ru» организатор Кубка России по парапланеризму Артем Соколов. По его словам, инцидент произошел днем в ходе спортивных мероприятий у села Курай.

У нас сегодня было четвертое упражнение Кубка России. Пилот летел по соревновательной задаче. Попал в зону высокой турбулентности, после чего применил запасной парашют. Посадка пришлась на склон горы. Пилот после приземления почувствовал боль в пояснице. Это часто бывает при компрессионном переломе позвоночника. Мы запретили ему самостоятельно спускаться и отправили группу спасателей с медиками, — рассказал Артем Соколов.

Он добавил, что пилот — житель Новосибирска, чемпион России 2022 года Александр Скворцов. Судя по голосу пострадавшего по рации, он был бодр и весел. О характере травм спортсмена станет известно после его рентгеновского обследования.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура подтвердила, что в среду, 2 августа, в ходе спортивных мероприятий около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло падение параплана. По факту случившегося организована проверка.