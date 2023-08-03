На Алтае мужчина переплывал реку Катунь на спор и пропал без вести МЧС: в Республике Алтай мужчина пытался переплыть реку Катунь и пропал без вести

Фото: МЧС РФ

В Республике Алтай мужчину, пытавшегося переплыть реку Катунь, унесло течением, сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале. Уточняется, что вдоль береговой линии проводились поисково-спасательные работы, однако они не дали результатов.

2 августа в 14:16 по системе 112 поступило сообщение, что недалеко от села Иня Онгудайского района в реке Катунь во время купания при очевидных обстоятельствах пропал без вести (предположительно утонул) житель Чойского района Республики Алтай 1974 года рождения, — говорится в сообщении управления.

МЧС уточняет, что поисково-спасательные работы вели пожарные из Онгудайской пожарно-спасательной части № 8, они обследовали 15 км береговой линии от села Иня до населенного пункта Малый Яломан. В то же время в соцсетях сообщалось, что мужчина переплывал реку на спор, его действия снимали на видео.

Ранее стало известно, что на территории турбазы «Виктория» в Республике Алтай утонула пятилетняя девочка из Новосибирска. Как сообщили в администрации Чемальского района, родители ребенка уснули и заметили пропажу дочери спустя полчаса. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились за помощью в экстренные службы. В СУ СКР республики рассказали, что тело погибшей нашли в реке Катунь на расстоянии 200 м вниз по течению от места происшествия.

Следователи проводят проверку по факту произошедшей трагедии. Тело погибшей было направлено для производства судебно-медицинской экспертизы. По ее итогам следователи примут процессуальное решение.