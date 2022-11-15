На Алтае мужчина убил сожительницу и ее любовника и сжег квартиру

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В поселке Алтайский Республики Алтай мужчина зарезал сожительницу и ее любовника, а затем поджег квартиру, где они находились, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

Как сообщает источник, погибшие — женщина 40 лет и мужчина 49 лет — были любовниками, в квартире у них было назначено свидание. В то же время погибшая проживала с 65-летним мужчиной. На почве ревности он и убил пару. Сначала обвиняемый зарезал любовников, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

По данным РЕН ТВ, тела обнаружили после тушения пожара. Ранее задержанный мужчина уже был судим.

Ранее житель Казани забил до смерти и пытался расчленить друга за недожаренный шашлык. Позже мужчина сам вызвал полицию и признался в содеянном.

До этого жители одного из домов по улице Маршала Тухачевского обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, предположительно, женщины. Некоторое время спустя стало известно, что в убийстве женщины 1933 года рождения подозревается ее 89-летний муж. У него в квартире также были обнаружены останки жертвы. Мужчину задержали сотрудники полиции.