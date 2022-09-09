На Алтае мужчина попытался угнать КамАЗ с гречкой, но случайно сжег его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алтайском крае мужчина попытался угнать КамАЗ с гречкой. Вору не повезло: он рассыпал крупу и сжег машину, после чего сбежал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Белокурихинский» поступило заявление об угоне КамАЗа с территории фермерского хозяйства. Сотрудники полиции отреагировали оперативно. В результате на трассе недалеко от Белокурихи был обнаружен КамАЗ с признаками возгорания, открытым кузовом и рассыпавшейся гречкой, — говорится в сообщении.

По подозрению в краже полиция задержала ранее судимого мужчину. Он рассказал, что хотел уехать в село Новотырышкино к знакомым, поэтому искал машину.

Прежде, чем добраться до КамАЗа, он попробовал сесть за руль двух других автомобилей — отчима и соседа-пенсионера, — но не смог их завести. Тогда мужчина зашел на территорию фермерского хозяйства, завел грузовик, который оказался открыт, и выехал на трассу. Поскольку опыта вождения у него не было, он не справился с управлением.

Он случайно нажал на рычаг, кузов поднялся вверх, машину на ходу стащило на обочину, гречка высыпалась и автомобиль заглох. После нескольких безуспешных попыток завести его автомобиль загорелся, — уточнили в МВД.

Вор сбежал с места ДТП через поле. Очевидцы инцидента вызвали полицию и МЧС.

В отношении угонщика возбудили два уголовных дела по ст. 166 УК РФ («Угон») и по ч. 3 ст. 30, ст. 166 УК РФ («Покушение на угон»). Кроме того, за попытку скрыться от сотрудников полиции мужчину привлекли к административной ответственности. В полиции сообщили, что ранее молодой человек был осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что шесть автомобилей столкнулись в Барнаульской области. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины столкновения устанавливаются.