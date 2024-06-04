На Алтае мужчина откусил нос недружелюбному знакомому

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В селе Хабары Алтайского края местный житель пойдет под суд за то, что откусил кончик носа знакомому, который оказался не рад визиту нежданного гостя, сообщает газета «Вестник целины» со ссылкой на штаба МО МВД России «Хабарский». Судьба пострадавшего при этом не уточняется.

Инциденту с откусыванием носа предшествовало еще одно происшествие с тем же сельчанином. Он пришел в гости к семейной паре, которая оказалась не готова к тому, чтобы принять пьяного знакомого. Женщина попыталась выгнать нежданного гостя, но тот начал агрессировать на ее мужа. В итоге мужчины подрались, из-за чего на место приехала полиция.

Уточняется, что по каждому из инцидентов против жителя села Хабары завели уголовное дело. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в парке Петербурга 35-летнюю местную жительницу избили и заставили выпить жидкость для розжига. Злоумышленником оказался молодой человек петербурженки. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Петербурженка успела сделать несколько глотков, что привело к ожогу пищевода.