На Алтае двухлетнего ребенка унесло течением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Республике Алтай двухлетнего мальчика унесло течением в реке Мульте, сообщается в Telegram-канале регионального СК. Позднее спасатели обнаружили тело ребенка. Проводится следственная проверка.

В ходе организованных поисков на расстоянии около 700 метров вниз по течению от места происшествия в реке Мульте спасателями обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти, — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 10 августа 22-летняя жительница отправилась купаться в реке, оставив двухлетнего сына на берегу. Позднее она обнаружила, что ребенка уносит течением и позвонила в службу спасения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли четырех сапбордистов. Тревогу подняли их друзья, заметив, что в полночь они еще не вернулись домой. Отмечается, что трое молодых людей и одна девушка решили покататься на сапах по Иваньковскому водохранилищу, чтобы посмотреть закат. Однако сильный ветер унес их за пределы Московской области. Спасатели обнаружили их после сообщения друзей и доставили на берег.