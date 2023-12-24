На Алтае более десятка человек обратились к медикам после посещения кафе РИА Новости: 15 человек обратились к врачам после посещения кафе на Алтае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Алтае 15 человек, включая детей, обратились к медикам после посещения кафе в городе Заринске, сообщила РИА Новости помощник прокурора края Мария Антошкина. Отмечается, что надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства в сфере оказания услуг.

Установлено, что в медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования, — заявила Антошкина.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что порядка 20 учеников школы № 1286 в Москве почувствовали недомогание из-за антисептика, которым воспользовалась их одноклассница. По его данным, у детей началась аллергическая реакция, кашель и головные боли и им потребовалась помощь медиков.

До этого в Москве школьница едва не умерла от отравления противовирусными таблетками. 14-летняя девочка принимала лекарство, чтобы не подхватить вирус в сезон ОРВИ. Ее увезли на скорой из квартиры.

В конце ноября в Кировской области после обеда в школьной столовой были госпитализированы 16 учеников в возрасте от семи до 10 лет. У всех детей диагностировали пищевое отравление.