Россиянка разнесла и ограбила комнату чиновницы за отказ приютить ее В Новоалтайске девушка разнесла и ограбила квартиру сочинской чиновницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Новоалтайске Алтайского края полиция ведет разбирательство по факту разгрома и ограбления квартиры сочинской чиновницы, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Подозреваемой оказалась 18-летняя соседка, которая хотела пожить в квартире, но получила отказ владелицы.

Владелица квартиры с 2006 года живет в Сочи, где занимает должность начальника отдела по координации безопасности дорожного движения. За квартирой на Алтае она просила присматривать друга, но в определенный момент было решено, что в жилье вселятся родные брат и сестра чиновницы. Но те, попав в квартиру увидели, что ее дверь взломана, а внутри разруха. Позже было установлено, что пропали шкаф, диван и холодильник. Общий ущерб оценивается в 47 тысяч рублей.

18-летняя подозреваемая не стала отрицать вину. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В августе гражданин Нигерии, который работал в Москве репетитором английского, ограбил съемную квартиру в районе Царицыно в Москве. 36-летний Aтели Джонес Чуквуди не заплатил хозяйке жилья, а также унес вещей на 7 млн рублей. Хозяйка рассказала, что из квартиры десять сумок Louis Vuitton общей стоимость 3,5 млн рублей, подвески Tiffany & Co. с бриллиантами за 1,5 млн рублей, серьги, четыре золотых кольца и другие дорогие ювелирные украшения. Кроме того, пропали два старых iPad, iPhone 8 и наушники к ним, а также дорогой парфюм.