Создатель КамАЗа Лев Васильев умер на 99-м году жизни

Фото: Валентин Черединцев/ТАСС

Лев Васильев

Умер первый гендиректор и создатель КамАЗа Лев Васильев, сообщили в полпредстве Татарстана в Москве. Как отмечается, он был одной из самых ярких личностей Татарстана и страны. Васильев скончался в ночь на 21 августа на 99-м году жизни.

Лев Борисович был генеральным директором и завода «Москвич» — участвовал в создании первых его автомобилей. Возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, — говорится в сообщении.

В полпредстве уточнили, что Васильев построил автогигант с нуля и руководил предприятием двенадцать лет. Он создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны.

Получил звание Героя Социалистического Труда, орден Ленина и Золотую звезду «Серп и молот».

О дате и месте прощания сообщим позднее, — говорится в сообщении.

19 августа также не стало народного артиста России Игоря Ясуловича. Он скончался в возрасте 81 года. Снимался в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «По законам военного времени», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!», «Через тернии к звездам», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок» и других.

Прощание с народным артистом пройдет в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) 22 августа. Информация по поводу похорон будет объявлена позже.