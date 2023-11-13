«Мяукал, но от боли»: умер найденный с воткнутой в бок палкой кот В нижегородской клинике умер кот, которого нашли с палкой в боку

Фото: t.me/SaplinaLara

Найденный на улице в Нижнем Новгороде кот с торчащей из бока палкой умер, несмотря на усилия специалистов ветеринарной клиники, пишет портал «Подъем». В медучреждение раненое животное привезла зоозащитница, которая его обнаружила и дала ему кличку Шани. Врачи несколько дней пытались спасти кота и сделали ему в том числе переливание крови.

Сегодня он встал, переворачивался и мяукал, но это от боли. У него потом резко пошло ухудшение. Стали реанимировать, но у него уже пошла агония, жидкость резко накопилась в грудной клетке, и как бы ни старались жидкость откачивать через шов, он задохнулся — в легких тоже жидкость была, — цитирует издание зооактивистку.

Она рассказала, что инородный предмет из туловища Шани вытаскивали врачи ветклиники, после чего приступили к необходимым процедурам. По данным «Подъема», местные жители уверены, что кот сам не мог так травмироваться, и подозревают в произошедшем дворника. Полиция ищет возможного живодера, отмечает издание.

В начале ноября в Санкт-Петербурге спасатели были вынуждены проделать дыру в стене парадной многоэтажного дома, чтобы спасти свалившегося в вентиляционную шахту кота. В извлечении животного основное участие принимала сотрудница, которая призналась во время спасательной операции, что ее трясет. Хозяева поясняли, что, исследуя жилище, кот забрался в вентиляцию, пополз по трубам и провалился. В итоге животное отделалось испугом.