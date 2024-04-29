Мягкая игрушка едва не погубила выдр в Ленинградском зоопарке

Фото: Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

Посетители Ленинградского зоопарка кинули в вольер к выдрам мягкую игрушку, которую животные разорвали и начали есть, сообщила в Telegram-канале администрация учреждения. Сотрудники зоопарка оперативно отреагировали на происходящее и смогли спасти млекопитающих от возможной гибели.

Вчера посетители кинули в вольер выдр игрушку. Наши питомцы стали исследовать новый предмет, разорвали его и наелись наполнителя, — говорится в сообщении.

Администрация зоологического парка пояснила, что любые игрушки и декорации, которые размещены в вольерах, подобраны с учетом особенностей тех животных, кому они предназначены. Руководство зоопарка напомнило, что животные могут не обращать внимания на гостей и «ничего никому не должны», учреждение предназначено только для наблюдения за обитателями вольеров.

Ранее в зоопарке Бахчисарая появился редкий розовый морж. Оказавшийся на попечительстве зоологов индивид является крупнейшим представителем данного вида в России. По словам директора учреждения Виктора Жиленко, вес животного составляет полторы тонны.

До этого Новосибирский зоопарк опубликовал в соцсетях видео, на котором манул сидит под снегом и смотрит на падающие снежинки. На кадрах видно, что животное забралось на заснеженную крышу своего домика и внимательно изучает окружающую обстановку.