«Мя!»: военкор Стешин выходил ослабленную донецкую кошку «Спецдиета» из охотничьих колбасок помогла военкору Стешину выходить донецкую кошку

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Военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал в Telegram, как выходил донецкую кошку и ее котят с помощью «специальной диеты» из охотничьих колбасок и белорусских сливок. После такого кормления, шерсть кошки заблестела и стала гладкой.

Когда я выдал ей шкурку от бекона со слоем сала, убежала к котятам, повизгивая от восторга: «Мя! Мя!». После еды и кормления котят, всегда приходит поблагодарить, потереться и полежать у ног. Чтобы я не забывал, что она моя кошка. Очень точная модель поведения любящей женщины, — рассказал журналист.

Военкор отметил, что в зоне боевых действий особенно жалко собак и кошек. По его словам, они «решительно ничего не понимают» в происходящем вокруг. Стешин подчеркнул, что ему приятно ухаживать за кошкой.

Мне приятно — хотя бы одно живое существо в окружающем мире обрело покой и подобие стабильности, — заявил он.

Как сообщалось ранее, одно из частных предприятий в Донецке запустило производство специальных противоосколочных бронежилетов для собак. Большой жилет оснащен стропами, позволяющими закрепить на собаке дополнительный боекомплект или аптечку. Жилет меньшего размера с баллистическим противоосколочным пакетом предназначен для повседневной носки.