«Мы здесь власть»: жители Нижнекамска «отменили» QR-коды в ТЦ

Полиция Татарстана начала проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором несколько женщин призывали граждан проходить в торговый центр в Нижнекамске, не показывая QR-кодов. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального МВД.

Информация об указанном инциденте в полицию Нижнекамска поступила от охранника ТЦ. К моменту прибытия экипажа патрульно-постовой службы нарушителей общественного порядка на месте не было. Управлением МВД России по Нижнекамскому району по данному факту проводится проверка. После установления личностей правонарушителей они будут привлечены к административной ответственности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд граждан призывали посетителей ТЦ к нарушению общественного порядка и требований правительства по соблюдению антиковидных мер.

На кадрах видно, как одна женщина кричит входящим в ТЦ людям: «Проходите, не показывайте ничего! Проходите-проходите! Мы отменили, мы здесь власть!» Вторая в это время зачитывает статьи Уголовного кодекса.

Ранее СМИ сообщили, что владельцы 28 нижегородских торговых центров обратились к губернатору Глебу Никитину с просьбой отменить QR-коды. По их словам, за период нерабочих дней посещаемость торговых центров снизилась на 70%.

Ранее стало известно, что в России создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом людей. Оно работает на базе искусственного интеллекта.