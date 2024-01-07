«Мы замерзаем»: жители Лыткарино жгут костры из-за отсутствия отопления Оставшиеся без отопления жители Лыткарино начали разжигать костры

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Оставшиеся без отопления жители подмосковного Лыткарино вынуждены выходить на улицы и жечь костры, сообщает «Мослента». Граждане жалуются, что они замерзают, а власти не реагируют на сбои. По словам людей, температура на улице выше, чем в домах.

Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, жжем дрова, потому что дома холодно. Теплее даже на улице. Просьба к администрации откликнуться, — говорит мужчина на видео.

Известно, что без отопления остались жители сразу нескольких населенных пунктов. Из-за морозов изношенная коммунальная инфраструктура не выдержала нагрузки.

Ранее сообщалось, что без отопления остались 21 тысяча жителей Подольска. Причиной стала авария на местной котельной. Температура воздуха на улице составляет около 20 градусов ниже нуля. При этом в квартирах данный показатель в среднем находился на отметке 13–15 градусов тепла. В результате инцидента в подъездах жилых домов также прорвало трубы. В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, в них установили тепловые пушки. В одном из районов был введен режим чрезвычайной ситуации.