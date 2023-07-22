«Мы все запомним»: Симоньян отреагировала на гибель военкора Журавлева Симоньян пообещала не забывать погибшего в зоне СВО военкора Журавлева

Фото: vk.com/nazbol

Ростислав Журавлев

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в результате обстрела со стороны ВСУ. Она пообещала не забывать журналистов, отдавших жизни в зоне СВО, а также запомнить все действия украинской армии, обернувшиеся трагедиями.

Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним, — написала Симоньян.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, военкор Журавлев погиб в Запорожской области в результате ранений от разрыва кассетного суббоеприпаса. По данным ведомства, украинская армия обстреляла группу журналистов, которые приехали освещать артиллерийские обстрелы региона. Пострадавшие доставлены в полевые медицинские учреждения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Гибель Журавлева также прокомментировал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он выразил соболезнования родным и близким военкора. Также Соловьев напомнил, что Журавлев был награжден Союзом журналистов России знаком «За смелость при исполнении служебного долга».