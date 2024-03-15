«Мы возвращались домой»: Аксенов подвел итоги Крымской весны Аксенов связал Крымскую весну с желанием людей «вернуться домой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Жители Крыма, принимая решение о вхождении региона в состав РФ, желали возвращения домой, заявил глава республики Сергей Аксенов на мероприятии, приуроченном к 10-й годовщине Крымского референдума. По его словам, крымчане всегда верили в Россию и доверяли ее президенту Владимиру Путину, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы вообще не думали о последствиях. Мы не спрашивали об уровне жизни, мы не спрашивали, что нам будут ремонтировать, мы не спрашивали, что у нас будут благоустраивать. Мы возвращались домой. Это было внутреннее состояние, состояние души и сердца, — сказал Аксенов.

Он отметил, что крымчане встречали решение о вхождении республики в состав России со слезами на глазах. Он вспомнил, как незнакомцы обнимались на улице, несли флаги и портреты президента России, а также кричали «Ура!» и «Да здравствует Россия!».

Это был такой драйв, в первую очередь потому, что крымчане всегда верили в Россию, в свою страну, в родину, доверяли нашему президенту Владимиру Путину, — объяснил глава республики.

По словам Аксенова, Крым всегда был пророссийским и власти Украины этого опасались. Он отметил, что Киев не сделал ничего, чтобы благоустроить регион и поднять уровень жизни его жителей. По его словам, украинское руководство сеяло межнациональную рознь, стравливало людей и создавало для него искусственные проблемы.

Это даже была не тактика действий, это была стратегия в отношении Крыма, — подчеркнул Аксенов.

Он подчеркнул, что жителям региона удалось наладить свою жизнь благодаря поддержке президента России Владимира Путина. При этом Аксенов подчеркнул, что это не стало бы возможным без мудрости, которую проявили сами крымчане — граждане, представители духовенства, общественники и ополчение.

Участвовали все без исключения. Это был единый народный подъем. Мы получали слова поддержки в социальных сетях, звонки телефонные. Мы видели, что мы не остались один на один с проблемой, — вспомнил Аксенов.

Вера крымчан в Россию полностью себя оправдала, отметил глава региона. По его словам, сейчас полуостров оказался под крылом лидера, который не бросает своих и поддерживает людей в сложных ситуациях. По его словам, об этом свидетельствует и решение российского лидера о начале проведения спецоперации на Украине.

[Это] вынужденная мера, но с правильными и благородными целями — в первую очередь, защитить тех, кто проживает на территориях, которые подверглись прямому геноциду, — уверен глава Крыма.

Сегодня Крым движется вперед вместе с Россией, завил Аксенов. Он подчеркнул, что подавляющее большинство достижений республики стали возможны благодаря тому, что Путин «сам держал руку на пульсе по всем сложным, емким процессам». По его словам, люди гордятся, ценят и дорожат тем, что он для них сделал.

Что касается нас, друзья, то сегодня мы на острие. <...> Все [кандидаты в президенты России] понимают стратегическую важность Крыма и в целом его значение для России. Это и колыбель православия, и исторические корни. Сколько русской крови пролито на территории Крыма... Напряжение будет сохраняться до полной победы и достижения всех целей СВО, которые поставил наш лидер Владимир Путин, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Симферополе глава Крыма проголосовал на выборах президента России. Он призвал всех россиян не оставаться в стороне и принять участие в голосовании.